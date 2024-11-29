Cybertruck попал в смертельную аварию. Похоже, это не первое ДТП

Футуристичность Cybertruck с заявленными системами безопасности не предотвратили трагедию. Предварительно, пикап «перескочил через бордюр, ударился о цементную стену и оказался зажатым между этой стеной и деревом». После этого электромобиль загорелся.

Полицию и спасателей на место ДТП вызвал iPhone одного из участников аварии. Потушить машину вручную сотрудникам полиции не удалось, поэтому они были вынуждены ждать пожарных, при этом EV потушили достаточно оперативно.

Также известно, что у этого Cybertruck были некие механические проблемы, приведшие к аварии. «Из-за того, что огонь удалось быстро ликвидировать, мы не думаем, что горели основные литиевые батареи автомобиля. Но это будет установлено в ходе расследования», — заявил представитель пожарной службы города Пидмонта, где произошло ДТП.

За последнее время Cybertruck мелькает в сводках новостей из-за неисправности тех или иных физических систем или сбоев ПО. Tesla регулярно отзывает модели разных годов.