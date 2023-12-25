Дату анонса первого электрокара Xiaomi раскрыли — 28 декабря

Об этом объявил глава компании Лэй Цзюнь в Weibo и Twitter. Именно таким интересным образом Xiaomi решила подвести черту в 2023 году. При этом следующий год обещает быть полностью посвящен электромобилям бренда.

Xiaomi, на данный момент известная как китайский производитель смартфонов, скоро может стать известен как автопроизводитель.

По словам Лэй Цзюня, компания стремится конкурировать с такими гигантами, как Tesla. Ожидается, что Xiaomi представит детали двигателя автомобиля, расскажет о ИИ-функциях в вождении и предоставит информацию о цветовых вариантах трех различных моделей.