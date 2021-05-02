Даже в самых "тепличных" условиях каждый пятый американец вернулся с электромобиля на автомобиль с ДВС

“Тепличными” условия в Калифорнии можно назвать потому, что в штате теплый климат. Как известно, электромобили теряют емкость и запас хода в холодном климате. Кроме того, именно в этом штате зафиксирован самый большой процент электромобилей среди общего числа проданных авто. Так, еще в 2018 году он составил 10%. Помимо прочего в Калифорнии уже была объявлена дата полного запрета автомобилей с ДВС. В частности, уже с 2035 года продажа новых автомобилей с ДВС в этом штате под запретом.

В ходе исследования выяснилось, что в основном возврат к автомобилям с ДВС у водителей связан с проблемами с зарядкой аккумуляторов. Выяснилось, что более 70% опрошенных, которые решили вернуться с электромобиля на автомобиль с ДВС, не имели доступа к зарядке второго уровня в дома. Отметим, что зарядками второго уровня зовутся зарядные станции, которые позволяют заряжать электрокар вдвое быстрее, то есть могут выдавать напряжение 240 В.