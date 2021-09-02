Дефицит чипов вынудил Tesla временно остановить производство электромобилей в Китае

Так, из-за недостатка систем на чипе, автопроизводитель временно приостановил производство электромобилей на китайских заводах, сообщает Bloomberg. В первую очередь нехватка полупроводников отразилась на выпуске кроссовера Model Y.

В дальнейшем ситуация выправилась и компания Илона Маска возобновила работу — в настоящий момент линия функционирует в штатном режиме.

Что интересно, ранее специалисты высказывали мнение, что автомобильная индустрия в целом пострадала от пандемии и вызванных ею нарушений в поставках больше остальных.

Также стоит отметить, что Tesla — не первый автопроизводитель, останавливавший производство. Ранее точно такие же меры предприняли Volvo , Toyota, Audi и прочие игроки рынка.