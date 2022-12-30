Делимобиль выставил на продажу свои авто по цене ниже рыночной

Сообщается, что несмотря на то, что у этих авто большой пробег, они могут похвастаться своей надёжностью, что делает их вполне привлекательными для некоторых покупателей. Особенно с учётом цены ниже рыночной.

В качестве примера приводится Solaris с пробегом 200 тыс км. Его Делимобиль предлагает купить за 560 тыс рублей. Это примерно на 15% меньше стоимости аналогичного Solaris того же года выпуска с меньшим пробегом, который не использовался в сервисе совместного использования автомобилей или такси.

Представители Делимобиля подчеркивают, что все продаваемые автомобили прошли полную проверку, в рамках которой все недостатки были устранены.