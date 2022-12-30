Делимобиль выставил на продажу свои авто по цене ниже рыночной

Делимобиль выставил на продажу свои авто по цене ниже рыночнойПредложение может оказаться очень интересным
Российский портал Quto.ru рассказал, что сервис Делимобиль начал продавать списанные седаны Hyundai Solaris из своего автопарка. Речь идёт об автомобилях 2015-2016 годов выпуска.
Фото: Hyundai
Сообщается, что несмотря на то, что у этих авто большой пробег, они могут похвастаться своей надёжностью, что делает их вполне привлекательными для некоторых покупателей. Особенно с учётом цены ниже рыночной.
В качестве примера приводится Solaris с пробегом 200 тыс км. Его Делимобиль предлагает купить за 560 тыс рублей. Это примерно на 15% меньше стоимости аналогичного Solaris того же года выпуска с меньшим пробегом, который не использовался в сервисе совместного использования автомобилей или такси.
Представители Делимобиля подчеркивают, что все продаваемые автомобили прошли полную проверку, в рамках которой все недостатки были устранены.