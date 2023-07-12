Директор «ГЛОНАСС» назвал основные цели атак автомобильных хакеров

Чаще всего автомобильные хакеры атакуют телематические сервисы для удаленного мониторинга транспортных средств, а также системы бесключевого доступа к ним, рассказал генеральный директор «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Их доля среди взломов по всему миру составляет 35% и 21% соответственно. Реже, по словам топ-менеджера, взламывают электронный блок управления (14%) и API-интерфейсы (12%). Менее уязвимы, отмечает Райкевич, мультимедиа-системы, мобильные приложения, зарядная инфраструктура (8%, 6% и 4% соответственно).

Ранее «ГЛОНАСС» объявил о совместной разработке с «НАМИ» и «Лабораторией Касперского» первой в России облачной системы кибербезопасности транспортных средств.