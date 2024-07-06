Дочернюю компанию Toyota оштрафуют за нарушение закона защиты субподрядчиков

Как сообщается, «дочка» автопроизводителя — Toyota Customizing & Development Co. (TCD) — давила на небольшие компании с целью навязать им свои условия сотрудничества, в том числе хранение запчастей, металлических отливков и других предметов без оплаты за хранение. Ещё одним нарушением стал отказ TCD принять от 65 поставщиков продукцию якобы из-за брака. На самом деле, как впоследствии выяснила комиссия, заказчик не проверял продукцию ни от одного из поставщиков.

И эти компании понесли большие убытки: TCD уже выплатила поставщикам 54 млн иен, около $336 100, в качестве возмещения убытков за отказ в принятии продукции в силу несуществующих причин. Компания также возместит пострадавшим расходы на хранение. К тому же TCD ждёт серьёзный штраф, сумма которого не разглашается.

Регулятор занялся проблемой на фоне неадекватной конкуренции для небольших компаний, которые имеют мало возможностей для заключения сделок со своими более крупными клиентами. Закон о защите субподрядчиков направлен на оздоровление и развитие экономики страны, включая улучшение конкурентной среды и упорядочивание цен.

Японские власти также занялись вопросами управления в компании Toyota после того, как в ходе расследования были обнаружены недостатки в сертификации безопасности автомобилей в нескольких дочерних компаниях, а недавно и в самом автопроизводителе. Серия скандалов подорвала репутацию Toyota, несмотря на то, что компания произвела и продала рекордное количество автомобилей.