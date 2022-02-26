Два мировых автопроизводителя не подтвердили, что остановили производство в России

По словам чиновника, все предприятия в Калужской области работают штатно, без сбоев. Хотя ранее сообщалось, что вышеупомянутые заводы могут остановить производство из-за сбоя в поставках запчастей и импортных комплектующих. Также сообщалось, что глава Stellantis Карлос Таварес заявил о возможном переносе производства из России в силу негативных последствий санкций.

«На сегодняшний день все предприятия работают штатно. Никаких планов по сокращению или приостановке деятельности нет. Все предприятия опросили. Всё нормально. В том числе это подтвердили "ПСМА Рус", "Фольксваген" и "Самсунг"», — сообщил Шапша.