Два мировых автопроизводителя не подтвердили, что остановили производство в России

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Два мировых автопроизводителя не подтвердили, что остановили производство в РоссииВ Калужской области производство автомобилей е останавливается
Губернатор Калужской области Владислав Шапша на проведённой им пресс-конференции опроверг слухи, что в регионе приостановлена работа заводов по сборке автомобилей Volkswagen и «ПСМА Рус» — совместного предприятия компаний Stellantis и Mitsubishi.
По словам чиновника, все предприятия в Калужской области работают штатно, без сбоев. Хотя ранее сообщалось, что вышеупомянутые заводы могут остановить производство из-за сбоя в поставках запчастей и импортных комплектующих. Также сообщалось, что глава Stellantis Карлос Таварес заявил о возможном переносе производства из России в силу негативных последствий санкций.
«На сегодняшний день все предприятия работают штатно. Никаких планов по сокращению или приостановке деятельности нет. Все предприятия опросили. Всё нормально. В том числе это подтвердили "ПСМА Рус", "Фольксваген" и "Самсунг"», — сообщил Шапша.
Источник: RB.RU