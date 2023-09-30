Единственным конкурентом российского автопрома остались китайские компании

В силу сложившейся ситуации цены на китайские авто выросли, поэтому производили заработали «рекордные» 79 млрд рублей суммарной прибыли. Отмечается, что за 2022 год суммарная выручка семи основных китайских производителей в России выросла на 91%, в деньгах — до 346 млрд рублей. При этом в 2021 году китайский автопром потерпел крупные убытки, но в итоге, в течение 2023 года, перешел к суммарной прибыли в 79 млрд рублей.

В России представлены такие китайские автопроизводители: Chery Automobile, Great Wall Motor, Geely, JAC Motors, Changan Automobile, China FAW Group и Dongfeng Motor. По итогам 2022 года в общем эти компании продали в России более 120 тысяч автомобилей.