Эксперт предупредил о влиянии жары не только на водителя, но и на работу машины

По словам гонщика, в пробке не стоит включать кондиционер и оставлять двигатель работающим. Лучше открыть окна на минуту, чтобы снизить температуру в салоне. Также эксперт посоветовал не оставлять машину под прямыми солнечными лучами и использовать светоотражающий экран для лобового стекла.

Степанов-Ким отметил, что температура в салоне может достигать 40 градусов и выше, что может повредить пластик и электронику. Поэтому важно следить за температурой охлаждающей жидкости.

Кроме того, при перегреве необходимо остановиться и дождаться, пока двигатель остынет. Не стоит открывать капот и расширительный бачок, так как это может быть травмоопасно. Важно проверять состояние шин, поскольку в жару они становятся мягче и могут лопнуть на высокой скорости.

Эксперт напомнил, что не стоит ездить с почти пустым баком, так как топливо испаряется быстрее. Оптимальный уровень топлива — не менее половины бака. И, конечно, всегда нужно иметь при себе запас питьевой воды.

«Не стоит ездить с почти пустым баком — при высоких температурах топливо испаряется быстрее, и если бензина мало, топливный насос работает с большей нагрузкой. Оптимальный уровень — не меньше половины бака. И всегда держите при себе запас питьевой воды», — призвал специалист.