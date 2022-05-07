Эксперт рассказал, что «Яндекс» хочет расстаться с беспилотными авто

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Эксперт рассказал, что «Яндекс» хочет расстаться с беспилотными автоОб этом сообщил Эльдар Муртазин
Главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, ссылаясь на свои источники, что у же в начале лета «Яндекс» может продать подразделение, которое занимается разработкой беспилотных автомобилей.
По мнению эксперта, «Яндекс» заинтересован в получении денег как можно быстрее, поэтому рассчитывает на скорейшую сделку. При этом Муртазин считает, что сделка маловероятна из-за общей настороженности мировых компаний к российским продуктам на фоне санкций.
Также он отметил, что сделку с «Яндексом» может заключить какая-нибудь российская госкомпания. И это будет благоприятный сценарий.
«Яндекс ищет покупателя на подразделение беспилотников. Продажа подразделения позволит решить проблему долгов на внешних рынках», — подчеркнул Муртазин.