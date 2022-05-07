Эксперт рассказал, что «Яндекс» хочет расстаться с беспилотными авто

По мнению эксперта, «Яндекс» заинтересован в получении денег как можно быстрее, поэтому рассчитывает на скорейшую сделку. При этом Муртазин считает, что сделка маловероятна из-за общей настороженности мировых компаний к российским продуктам на фоне санкций.

Также он отметил, что сделку с «Яндексом» может заключить какая-нибудь российская госкомпания. И это будет благоприятный сценарий.

«Яндекс ищет покупателя на подразделение беспилотников. Продажа подразделения позволит решить проблему долгов на внешних рынках», — подчеркнул Муртазин.