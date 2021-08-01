Эксперт рассказал, когда кондиционер в машине может убить

Эксперт предупредил, что сон или длительное пребывание в припаркованном автомобиле при включенном двигателе — смертельно опасные занятия.

“Я бы вообще не рекомендовал длительное время находиться в припаркованной машине с работающим двигателем – ни в жару, ни в холод, потому что это одна из возможных причин летального исхода. Если есть негерметичность в системе выпуска, угарный газ попадает в салон”, — рассказал Зиманов.

Кроме того, это вредит не только здоровью, но и самому транспорту. Так, длительная работа на холостом ходу с включенным кондиционером чревата перегревом бензинового двигателя в определенных местах.