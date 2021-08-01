Эксперт рассказал, когда кондиционер в машине может убить

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Эксперт рассказал, когда кондиционер в машине может убитьНе стоит засыпать в припаркованной машине с включенным двигателем
Радио Sputnik взяло интервью у доцента кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Льва Зиманова, в рамках которого россиянам рассказали, когда пребывание в машине с кондиционером может быть смертельно опасно.
Эксперт предупредил, что сон или длительное пребывание в припаркованном автомобиле при включенном двигателе — смертельно опасные занятия.
“Я бы вообще не рекомендовал длительное время находиться в припаркованной машине с работающим двигателем – ни в жару, ни в холод, потому что это одна из возможных причин летального исхода. Если есть негерметичность в системе выпуска, угарный газ попадает в салон”, — рассказал Зиманов.
Кроме того, это вредит не только здоровью, но и самому транспорту. Так, длительная работа на холостом ходу с включенным кондиционером чревата перегревом бензинового двигателя в определенных местах.