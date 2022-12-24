Эксперты назвали важный нюанс зарядки смартфона в машине, чтобы устройство не вышло из строя

Эксперты назвали важный нюанс зарядки смартфона в машине, чтобы устройство не вышло из строяНужны «правильные» кабель и адаптер
Чтобы зарядка смартфона в автомобиле была безопасной, нужно выбирать «правильные» адаптер и кабель. Журнал «За рулём» со ссылкой на руководителя направления по сервису «Мегафона» Никиту Ефимова рассказал, как нужно заряжать смартфон в автомобиле, чтобы из строя не вышел ни адаптер, ни батарея телефона.
Фото: Whatsabyte.com
Чтобы зарядка гаджета была безопасной, нужно учитывать, что адаптер зарядки смартфона в машине должен иметь функцию многоступенчатой системы защиты от замыкания и перегрева. Иначе быстро сломается и адаптер, и прикуриватель.
Также важно учитывать мощность такого адаптера: 1А даст очень медленную зарядку, поэтому нужна мощность 2А или 2,4А. А «зарядник» стоит выбирать с витым кабелем: так меньше вероятность, что он сломается.
При этом в автомобиле смартфон всё-таки лучше заряжать как можно реже — батарея сильно греется и может быстро выйти из строя.
«Адаптер с током 1А будет заряжать смартфон достаточно долго, а если параллельно включена GPS-навигация, потребуется ещё больше времени — несколько часов. Чтобы запитать батарею быстрее, понадобится устройство с выходной мощностью 2А или 2,4А», — посоветовал эксперт.