Эксперты назвали важный нюанс зарядки смартфона в машине, чтобы устройство не вышло из строя

Чтобы зарядка гаджета была безопасной, нужно учитывать, что адаптер зарядки смартфона в машине должен иметь функцию многоступенчатой системы защиты от замыкания и перегрева. Иначе быстро сломается и адаптер, и прикуриватель.

Также важно учитывать мощность такого адаптера: 1А даст очень медленную зарядку, поэтому нужна мощность 2А или 2,4А. А «зарядник» стоит выбирать с витым кабелем: так меньше вероятность, что он сломается.

При этом в автомобиле смартфон всё-таки лучше заряжать как можно реже — батарея сильно греется и может быстро выйти из строя.

«Адаптер с током 1А будет заряжать смартфон достаточно долго, а если параллельно включена GPS-навигация, потребуется ещё больше времени — несколько часов. Чтобы запитать батарею быстрее, понадобится устройство с выходной мощностью 2А или 2,4А», — посоветовал эксперт.