Эксперты не поверили обещаниям Маска создать беспилотное такси

Эксперты не поверили обещаниям Маска создать беспилотное таксиОпрос провели накануне мероприятия Tesla
Утром 11 октября компания проведёт презентацию, которая рассчитана прежде всего на инвесторов. Должен быть представлен прототип для демонстрации примерного видения перспектив роботакси от компании Илона Маска.
Однако некоторые эксперты сомневаются в успехе. Так, профессор Университета Южной Каролины Брайант Уокер Смит считает, что не увидел «никаких признаков того, что Tesla работает над новой беспилотной технологией». Он уверен, что у Tesla попросту нет никаких наработок в этом направлении, а если бы было иначе, вендор открыто бы всё это тестировал.
Джефф Осборн, аналитик компании TD Cowen считает, что Tesla всё же ведёт какую-то работу, и что роботакси могут быть запущены до конца года. Однако это не будет иметь большого успеха, так как возможное мероприятие вряд ли будет содержательным, и «понравится лишь истинным поклонникам Tesla».
Но есть среди специалистов и сторонник компании — аналитик Wedbush Дэн Айвс. Он уверен, что беспилотное такси от Tesla вполне реально и может произвести настоящую революцию в сфере городского транспорта.