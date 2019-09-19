Эксперты признали Tesla Model 3 одним из самых безопасных автомобилей

Tesla Model 3 является вторым аккумуляторным электромобилем, получившим награду — первым оказался E-Tron производства Audi, получивший данную награду еще в августе. Как и E-Tron, Model 3 получила оценку “хорошо” во всех категориях, что является лучшим показателем в тестах IIHS. Эксперты заявили, что автомобиль, несмотря на достойный уровень безопасности, все же не без недостатков: так, существует “умеренный риск травмирования левой голени” водителя Tesla Model 3 при лобовых авариях. Но по словам испытателей, данный вид тестирования в принципе является одним из самых сложных, так что сложно обвинять Tesla в халатности при проектировании.

Напомним, что ранее Model S не сумела достичь высших оценок IIHS, а Model X в принципе никогда не тестировалась некоммерческой группой.