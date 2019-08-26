Эксперты рассказали, сколько Яндекс заработает на беспилотных автомобилях

Инвестиционный банк UBS подсчитал перспективы Яндекса в области беспилотного транспорта. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на отчёт аналитиков банка.

Согласно этому отчёту, направление беспилотных автомобилей Яндекса к 2030 году будет оцениваться в 2,6–6,4 млрд долларов в зависимости от того, будет заниматься компания грузовыми перевозками или нет. Более того, Яндекс может стать монополистом на рынке беспилотного транспорта России.

Как отмечают аналитики, коммерческая эксплуатация беспилотников Яндекса начнется в 2022 году в Москве, а в других регионах — годом позже. Выручка от сегмента беспилотников в 2022 году может составить от 170 млн до 1,4 млрд руб. В отчёте отмечается: «В случае успеха проект может сделать «Яндекс» значительно более крупной компанией, выручка которой к 2030 году вырастет на 85% в сравнении с годом начала коммерческого запуска автономных автомобилей».