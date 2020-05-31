Эксперты рассказали, в каких машинах вероятность умереть в аварии выше

В результате исследования выяснилось, что именно размер влияет на риски умереть в ДТП. Так, компактные машины, по данным экспертов, намного опаснее, чем крупные. ”Автомобили меньшего размера обеспечивают меньшую защиту водителя в случае аварий, а их меньшая масса означает, что они берут на себя основной удар столкновений с более крупными автомобилями”, - рассказал Джо Нолан, старший вице-президент IIHS по исследованиям транспортных средств.

Кроме того, в рамках исследования был составлен рейтинг автомобилей по смертности. Лидирующие позиции данного списка заняли Ford Fiesta и Hyundai Solaris. В то же время нулевая смертность зафиксирована у таких моделей, как Infiniti QX60, Porsche Cayenne, Range Rover Evoque, Mercedes-Benz C-класса, а также Volkswagen Golf.