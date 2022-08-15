Эксперты: рост популярности электромобилей приведёт к масштабной безработице

Так, например, выпуск электрокаров требует куда меньше трудозатрат, чем производство обычных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. А это значит, что своей работы могут лишиться десятки тысяч работников индустрии.

Известно, что специалисты Ford и Volkswagen провели расчёты, которые показали, что при выпуске электромобилей используется в среднем на 30% меньше рабочей силы. На основе этих данных Ford уже заявила о намерении сократить 8 тыс сотрудников.

О риске свежей волны безработицы заявили и в Boston Consulting Group. Они подсчитали, что полный переход на электромобили в Европе в 2030 году приведёт к сокращению 630 тыс старых рабочих мест. Новых же она создаст максимум 580 тыс.