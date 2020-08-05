Эксперты спрогнозировали рост продаж Tesla в России

Напомним, что начиная с мая текущего года в России ввели нулевую ставку на ввоз электрокаров, что пришло на замену 15% пошлины для юридических и 48-54% для физических лиц. Это, по мнению специалистов, и может положительно отразиться на спросе.

По словам отечественного дилера Moscow Tesla Club Алексея Еремчука, им было продано порядка 400 электрокаров, тогда как привезено в Россию было 500. Еремчук предположил, что уже в первый год работы Tesla сможет реализоваться как минимум 20 тыс электрокаров. Что касается стоимостей электромобилей Tesla на российском рынке, цена минимальной комплектации модели Model 3 начинается с 4,3 млн рублей, тогда как в среднем их продают за 7-8 млн рублей.