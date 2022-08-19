Эксперты: в России число электромобилей увеличится в 15 раз к 2030 году
Так, проект стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года за авторством Минпромторга РФ показал, что доля электрокаров в стране к 2030 году может составить 15%. Для сравнения, сейчас это значение примерно равняется 1%.
Отдельно стоит отметить, что большую часть из 15% составят электромобили российского производства.
В частности, планируется появление линейки высоколокализованных электрических автомобилей со значительными темпами роста продаж (65–70% в год с достижением доли электротранспортных средств в размере 15% от совокупного объёма автомобильного рынка в натуральном выражении к 2030 году), создание новых производств компонентов и материалов для электрического и гибридного транспорта с наращиваем их экспорта, включая тяговые батареи, ячейки к ним, катодные и анодные материалы, другие компоненты и материалы.