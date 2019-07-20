Электрический Harley-Davidson дебютировал в Гудвуде

В Британии прошёл традиционный Фестиваль скорости в Гудвуде. На нём совершил заезд первый электромотоцикл Harley-Davidson LiveWire.

Электромотоцикл проехался по 1,86-километровой трассе с подъёмом в гору. Harley-Davidson показал прототипную модель LiveWire на январской выставке CES 2019 и планирует начать розничные продажи LiveWire в сентябре 2019 года.

Harley-Davidson обещает для LiveWire разгон с нуля до 100 км/ч за три секунды, запас хода 225 км в городском цикле или 142 км в комбинированном цикле. Мотор способен выдавать 105 лошадиных сил. Предзаказы на электромотоцикл уже можно подать на сайте Harley-Davidson по цене от 29 799 долларов.