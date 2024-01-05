Электробуханки: УАЗ-452 станет электромобилем

Этот набор компонентов, разработанный предприятием, получил сертификаты, позволяющие легально устанавливать его на автомобили и регистрировать их в ГИБДД.

По словам председателя ассоциации «Рустрансэлектро» Михаила Демурии, проект реализуется совместно с Ульяновским автомобильным заводом. Электрификация «Буханки» предполагает создание электромобилей с максимальной дальностью пробега до 180 км без подзарядки. Первые ходовые испытания продемонстрировали возможность разгоняться до 60 км/ч за 12 секунд и достигать скорости до 80 км/ч.

Помимо этого проекта, предприятие готовит аналогичные компоненты для трактора Т-16, который планируется использовать в тепличном хозяйстве, а также на полях для эфиромасличных культур, отметил Демурия.