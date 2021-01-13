Электрокар Tesla распознал на кладбище живого человека

Известно, что водитель электрокара ехал по своим делам и путь его проходил в том числе и мимо кладбища, где и произошел инцидент. Так, именно на кладбище внезапно сработала система предотвращения наезда на пешеходов, которая подразумевает автоматическую остановку автомобиля. Сработала она, в свою очередь, из-за того, что автопилот распознал живого человека на своем пути, однако как показывает в видео водитель, на кладбище никого в этот момент не было. На экране же можно разглядеть человека, который резко перемещается по карте.

После того, как фигура человека исчезла с радаров, владелец электрокара смог продолжить движение. На данный момент неизвестно, что послужило причиной странного поведения автопилота Tesla.