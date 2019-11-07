Электрокары обвиняют в загрязнении окружающей среды

Так, по оценкам экспертов, только 1 млн электрических автомобилей, проданных в течение 2017 года, по итогу станут источников производства свыше 250 тыс тонн токсичных отходов из аккумуляторов. Проблема их утилизации становится еще более сложной задачей в связи с тем, что практически каждый такой автомобиль имеет свою форму аккумулятора, ее конструкцию и химический состав.

В конечном итоге ученые сделали вывод, что человечеству необходимо в самые ближайшие сроки пересмотреть производственный и жизненный цикл литий-ионных батарей. Также не лишним будет поработать над изменением дизайна и конструкции аккумуляторов — в первую очередь для того, чтобы облегчить их разборку и дальнейшую утилизацию.