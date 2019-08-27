Электромобиль Audi проехал десяток стран за сутки

Автопроизводитель Audi похвастался очередным достижением электромобиля Audi e-tron. За сутки автомобиль преодолел более 1600 км по дороге из Словении в Нидерланды.

20 августа девять журналистов отправились на трёх Audi e-tron в путешествие от озера Блед в Словении до города Амстердам в Нидерландах.

Перед автомобилями стояла задача пересечь 10 европейских стран за 24 часа. Маршрут протяженностью более 1600 километров проходил по территории Австрии, Италии, Лихтенштейна, Швейцарии, Франции, Германии, Люксембурга и Бельгии. Финальная точка маршрута – Амстердам (Нидерланды).

Благодаря возможности зарядки постоянным током от мощных зарядных установок литийионная аккумуляторная батарея Audi e-tron заряжается до 80% всего за 30 минут, что экономит время в дальних поездках. Все семь остановок сопровождались проведением быстрой зарядки от станций соответствующего типа.