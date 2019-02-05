Электромобиль больше часа не выпускал пассажиров из салона из-за обновления прошивки

Постепенно электромобили становятся частью повседневной жизни и иногда их использование приводит к курьёзным случаям. Один такой случай произошёл в Китае — водитель электромобиля китайской компании Nio застряли в салоне даже без возможности открыть окна прямо в городской пробке.

Водитель не мог покинуть салон автомобиля Nio ES8 больше часа, потому что система начала обновлять ПО «по воздуху». Отмечается, что водитель участвовал в тестировании машины. Он случайно произвёл несколько операций, которые активировали обновление системы посреди пробки на проспекте Чанъаньцзе. К сожалению, для обновления ПО автомобилю пришлось выключиться. В результате, водитель и пассажиры застряли внутри.

Представитель Nio уже извинился от лица компании через аккаунт Weibo, китайского аналога Twitter. Он отметил, что автомобиль должен обновлять ПО только в надлежащих местах, например на парковке. Разработчики пересмотрят ПО и добавят соотвествующие предупреждения для водителя, чтобы избежать подобных ошибок.