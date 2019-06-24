Электромобиль на базе Ford Mustang 1960 гг. покажут в июле

Британский стартап Charge Cars представит на Фестивале скорости в Гудвуде электромобиль Charge Mustang, выполненный на основе классического спортивного автомобиля Ford Mustang, но с интерьером в стиле Tesla.
Фестиваль пройдёт с 4 по 7 июля. Компания лицензировала кузова Ford Mustang 1960 годов в версиях с кузовом «фастбэк» и «кабриолет». Электромобиль будет создан на основе обоих вариантов.
Электро-маслкар получит аккумуляторную батарею ёмкостью 64 кВт·ч, электромотор мощностью 300 кВт, быструю зарядку на 50 кВт. Разгон с нуля до ста км/ч обещан за 3,09 секунды. На одном заряде аккумулятора ожидается пробег до 200 км.
Всего компания собирается выпустить 499 экземпляров Charge Mustang по цене около 381 тысяч долларов. Начало поставок ожидается в сентябре.