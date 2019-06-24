Электромобиль на базе Ford Mustang 1960 гг. покажут в июле

Британский стартап Charge Cars представит на Фестивале скорости в Гудвуде электромобиль Charge Mustang, выполненный на основе классического спортивного автомобиля Ford Mustang, но с интерьером в стиле Tesla.

Фестиваль пройдёт с 4 по 7 июля. Компания лицензировала кузова Ford Mustang 1960 годов в версиях с кузовом «фастбэк» и «кабриолет». Электромобиль будет создан на основе обоих вариантов.