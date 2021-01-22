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Электромобиль Tesla Model 3 взорвался прямо на парковке
К счастью, никто не пострадал
В сети появилась информация о том, что в Китае произошёл инцидент, связанный с Tesla Model 3. Электромобиль, находившийся в тот момент на парковке, взорвался из-за удара по нижней части транспортного средства.
В самой Tesla пока не уточнили, был ли это автомобиль, произведённый в Китае или же жертвой стал аппарат, выпущенный за пределами страны. При этом, как сообщает ТechNode, в результате взрыва никто не пострадал. Также известно, что на машине не была установлена фирменная батарея — об этом заявил производитель CATL.
Отметим, что это далеко не первый подобный случай, когда автомобили Tesla ломаются в Китае. Ещё в 2020 году произошло не менее десяти аварий, которые были связаны с проблемами в функционировании системы автопилота.