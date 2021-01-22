Электромобиль Tesla Model 3 взорвался прямо на парковке

В самой Tesla пока не уточнили, был ли это автомобиль, произведённый в Китае или же жертвой стал аппарат, выпущенный за пределами страны. При этом, как сообщает ТechNode, в результате взрыва никто не пострадал. Также известно, что на машине не была установлена фирменная батарея — об этом заявил производитель CATL.