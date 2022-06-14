Электромобиль удалось зарядить от 0 до 100% быстрее чем за 15 минут

Сообщается, что компании удалось создать батарею, которая может похвастаться рекордно быстрой скоростью зарядки. Так, её заряд восполняется от 0 до 100% быстрее чем за 15 минут. При этом до 98% она заряжается и вовсе за 10 минут.

Представители Enovix рассказали, что инженеры стартапа активно работают над уменьшением этих показателей. Добиться желаемого планируется при помощи новой архитектуры батареи.

Отметим, что компания занимается созданием своей технологии в рамках грантовой программы Министерства энергетики США. В случае успеха, она намерена выпустить аккумулятор не только для электромобилей, но также для прочих отраслей.