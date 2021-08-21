Электромобиль Volkswagen загорелся после завершения зарядки

Производитель приступит к расследованию инцидента в ближайшее время, чтобы выяснить причины возгорания. Отмечается, что это первый зарегистрированный случай возгорания этой модели, но отзыв машин уже был в 2020 году по причине проблем с защитным заземлённым проводом.

Предполагается, что причиной возгорания могла стать высокая температура на улице, поскольку аккумуляторные батареи, установленные в электрокарах, опасны при воздействии высоких температур.