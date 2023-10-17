Электромобиль Xiaomi может стать тем же для мира авто, чем стал iPhone для смартфонов в 2007 году

Недавно стало известно, что компания планирует выпустить свой первый электромобиль под кодовым названием MS11 или Modena. Данная модель может появиться на рынке уже в следующем году.

В то время как Apple долго и упорно работает над своим проектом электромобиля, Xiaomi делает ставку на быстрое внедрение и интеграцию новых технологий.

По данным инсайдеров, компания уже инвестировала в различные сферы, связанные с электромобилями, включая батареи, чипы и автономное вождение.

С учётом огромной популярности продукции Xiaomi среди потребителей, новый автомобиль Modena, вероятно, будет пользоваться большим спросом среди поклонников бренда.

Эксперты предполагают, что Xiaomi может стать первым производителем смартфонов, успешно вошедшим в автомобильную индустрию.

При этом часть специалистов утверждают, что электромобиль Xiaomi может стать настоящим «iPhone на колёсах» и изменить индустрию автомобилестроения также, как детище Apple изменило мир смартфонов.