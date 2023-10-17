Электромобиль Xiaomi может стать тем же для мира авто, чем стал iPhone для смартфонов в 2007 году

Электромобиль Xiaomi может стать тем же для мира авто, чем стал iPhone для смартфонов в 2007 годуТак это или нет, узнаем уже в следующем году
С момента своего основания, Xiaomi неизменно удивляет мир инновациями.
Недавно стало известно, что компания планирует выпустить свой первый электромобиль под кодовым названием MS11 или Modena. Данная модель может появиться на рынке уже в следующем году.
В то время как Apple долго и упорно работает над своим проектом электромобиля, Xiaomi делает ставку на быстрое внедрение и интеграцию новых технологий.
По данным инсайдеров, компания уже инвестировала в различные сферы, связанные с электромобилями, включая батареи, чипы и автономное вождение.
С учётом огромной популярности продукции Xiaomi среди потребителей, новый автомобиль Modena, вероятно, будет пользоваться большим спросом среди поклонников бренда.
Эксперты предполагают, что Xiaomi может стать первым производителем смартфонов, успешно вошедшим в автомобильную индустрию.
При этом часть специалистов утверждают, что электромобиль Xiaomi может стать настоящим «iPhone на колёсах» и изменить индустрию автомобилестроения также, как детище Apple изменило мир смартфонов.