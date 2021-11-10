Электромобили BMW будут заряжаться от «энергии навоза»

Речь идёт о технологии улавливания метана из навоза — именно её немецкий концерн планирует внедрить в сегмент электрокаров. Для этого американское подразделение BMW даже заключило соглашение с компанией California Bioenergy — на её ферме Bar 20 Dairy будет происходить генерация электроэнергии.