Электромобили Chevrolet отозвали из-за риска возгорания

Как сообщает источник со ссылкой на новостной портал Reuters, всего будет отозвано 73 тысячи машин. Специалистам General Motors необходимо удостовериться в рабочем состоянии и безопасности всех отозванных автомобилей. Также отмечается, что на заявленных моделях Chevrolet Bolt EV и EUV установлены аккумуляторы производства LG. Продажи этих моделей приостанавливаются на неопределённый срок в силу предстоящего возмещения ущерба с поставщика. В General Motors оценили ущерб в 1 млрд долларов.

Напомним, компания начла отзыв моделей Bolt ещё в июле. А за всё время выпуска аккумуляторы этих моделей загорались девять раз.