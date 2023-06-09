Электромобили General Motors адаптируют для зарядки от станций Tesla

Как сообщила главный исполнительный директор GM Мэри Барра, переход их электрокаров на стандарты Tesla решит по меньшей мере две проблемы: другие автопроизводители перестанут сомневаться и экспериментировать с нагнетателями для зарядки электромобилей и больше не будут выбирать между стандартами; у клиентов GM больше не будет опасений нехватки зарядных станций для их машин, так как США буквально усеяны зарядными сетями Tesla.

Порядка 12 тысяч нагнетателей Tesla станут доступны владельцам электромобилей GM. В связи с чем аналитик Марк Чедвик заявил о «ещё одной победе Tesla».