Электромобили General Motors адаптируют для зарядки от станций Tesla

Электромобили General Motors адаптируют для зарядки от станций TeslaПервым это сделал производитель Ford
Крупнейшая американская автомобилестроительная компания General Motors объявила о модернизации зарядных портов своих электромобилей под зарядные сети Tesla. Ранее такой шаг сделала компания Ford Motor.
Как сообщила главный исполнительный директор GM Мэри Барра, переход их электрокаров на стандарты Tesla решит по меньшей мере две проблемы: другие автопроизводители перестанут сомневаться и экспериментировать с нагнетателями для зарядки электромобилей и больше не будут выбирать между стандартами; у клиентов GM больше не будет опасений нехватки зарядных станций для их машин, так как США буквально усеяны зарядными сетями Tesla.
Порядка 12 тысяч нагнетателей Tesla станут доступны владельцам электромобилей GM. В связи с чем аналитик Марк Чедвик заявил о «ещё одной победе Tesla».