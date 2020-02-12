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Электромобили начнут собирать из отходов
В том числе из пластиковых бутылок
Автопроизводитель Polestar, который силами Volvo совсем недавно был выделен в отдельный бренд, заявил о том, что в своих будущих машинах компания планирует использовать различные необычные материалы, в том числе, такие разновидности бытовых отходов, как пластиковые бутылки.
Так, по планам производителя электромобилей, льняной композит должен стать основной для элементов, которые прежде создавались из пластика, а пластиковые бутылки, в свою очередь, задействуют для изготовления обивки сидений. Переработанные пробки от винных бутылок и рыболовные сети могут послужить для создания декоративных панелей интерьера, а также автомобильных ковриков.
Напомним, что Polestar был выделен в качестве отдельного бренда в 2017 года — именно тогда Volvo объявила, что именно данная компания займется производством собственных электромобилей, которые в первую очередь должны будут конкурировать с решениями от Tesla.