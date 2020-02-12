Электромобили начнут собирать из отходов

Так, по планам производителя электромобилей, льняной композит должен стать основной для элементов, которые прежде создавались из пластика, а пластиковые бутылки, в свою очередь, задействуют для изготовления обивки сидений. Переработанные пробки от винных бутылок и рыболовные сети могут послужить для создания декоративных панелей интерьера, а также автомобильных ковриков.