Электромобили обяжут издавать различные виды шума

По всей видимости, примерно такие же мысли возникли и у американского органа по безопасности дорожного движения. Представители ведомства заявили, что владельцы электромобилей должны иметь возможность выбирать звук “двигателя” для своих бесшумных электромобилей. В заявлении также было сказано о том, что бесшумные электромобили должны создавать шум при движении со скоростью менее 30 километров в час.

Изначально крайним сроком для претворения инициативы в жизнь было 1 сентября 2019 года, но в итоге его отодвинули до 2020 года.

Напомним, что Porsche, например, предлагает модернизацию — примерно за 500 долларов компания готова добавить в электромобиль собственного производства звук автомобиля с обыкновенным бензиновым мотором.