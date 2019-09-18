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Авто
Сегодня 11:04

Электромобили обяжут издавать различные виды шума

Вопрос должен будет быть решен в 2020 году
Одним из преимуществ электромобилей является их полная тишина во время поездки. Но с другой стороны возникает вопрос: а насколько это безопасно? Например, вы можете просто сбить слабовидящего пешехода, так как он вас заранее и не услышит. Конечно, подобное нельзя назвать частым явлением, но это все еще вызывает беспокойство.

По всей видимости, примерно такие же мысли возникли и у американского органа по безопасности дорожного движения. Представители ведомства заявили, что владельцы электромобилей должны иметь возможность выбирать звук “двигателя” для своих бесшумных электромобилей. В заявлении также было сказано о том, что бесшумные электромобили должны создавать шум при движении со скоростью менее 30 километров в час.

Изначально крайним сроком для претворения инициативы в жизнь было 1 сентября 2019 года, но в итоге его отодвинули до 2020 года.

Напомним, что Porsche, например, предлагает модернизацию — примерно за 500 долларов компания готова добавить в электромобиль собственного производства звук автомобиля с обыкновенным бензиновым мотором.

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