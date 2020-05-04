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Электромобили смогут проехать 200 километров после 5 минут зарядки благодаря новому стандарту
Возможно, именно подобные прорывы сделают электротранспорт по-настоящему массовым
В сети появилась информация о том, что благодаря новому стандарту CHAdeMO 3.0, разрабатываемому компанией Japan Electric Vehicle Fast Charger Association, электромобили смогут проехать 200 километров после 5 минут зарядки.
Достигаются подобные показатели по большей части благодаря повышению скорости зарядки электромобилей при помощи увеличенного до 500 кВт (при максимальной силе тока 600А) блока. Что интересно, подобный способ “облегчить” жизнь владельцам электромобилей является максимально рациональной, так как в ближайшее время вряд ли предвидится какая-либо по-настоящему прорывная технология, увеличивающая емкость аккумуляторов подобных транспортных средств.
Помимо всего прочего, CHAdeMO 3.0 также улучшает регламент, связанный с универсальностью зарядных станций — теперь они будут еще более компактными за счет использования уменьшенных зарядных устройств и при этом в них будет использоваться жидкостная система охлаждения.