Электромобили смогут работать почти на максимальной мощности благодаря масляному охлаждению

Его главной особенностью, отличающей его от аналогов, является способность непрерывно развивать более 90% своей пиковой мощности без перегрева. При этом работает система без магнитов. За охлаждение отвечает масло.

Так, новый двигатель EMCE развивает пиковую мощность 126 кВт, при этом выдерживает постоянный уровень в 110 кВт. Это, на секунду, 87% пиковой мощности. Для сравнения, в электрическом мотоцикле Ox Patagonia при пиковой мощности 11 кВт удаётся достичь выдерживания лишь 6 кВт — 55% от пиковой мощности.

Новинка же от Mahle «выводит ситуацию на новый уровень». Она обеспечивает постоянную номинальную мощность более 90% от пиковой.

Сообщается, что полноценная демонстрация двигателя нового типа случится в рамках IAA Transportation в Ганновере в сентябре 2022 года.