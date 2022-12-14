Электромобили Tesla начали поддерживать сервис Apple Music

Tesla выпустила обновление своего ПО под кодовым номером 2022.44.25. Производитель намекнул на появление Apple Music в своих машинах на выставке в Автомобильном музее Петерсена в Лос-Анджелесе, на которой был представлен электромобиль Tesla c интегрированным сервисом от Apple.

«Потоковая передача более 100 миллионов песен и 30 000 плейлистов без рекламы. Слушайте всю свою библиотеку, открывайте для себя новую музыку и настраивайтесь на живые радиостанции. Чтобы получить доступ к Apple Music, коснитесь значка Apple Music в панели запуска приложений, отсканируйте QR-код с помощью мобильного устройства и войдите в систему, используя свой Apple ID», — сказано в сообщении Tesla.