Сегодня в 18:19

Электромобили Tesla начали тормозить среди дороги без причины

Чем не раз создавали опасные ситуации на дорогах

Многие владельцы электромобилей Tesla начали жаловаться на внезапное срабатывание тормозов во время движения. По этой причине на дорогах не раз возникали опасные ситуации.