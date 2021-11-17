Электромобили Tesla начали тормозить среди дороги без причины

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Электромобили Tesla начали тормозить среди дороги без причиныЧем не раз создавали опасные ситуации на дорогах
Многие владельцы электромобилей Tesla начали жаловаться на внезапное срабатывание тормозов во время движения. По этой причине на дорогах не раз возникали опасные ситуации.
Тормоза срабатывают, когда включён режим помощи водителю ADAS и машина едет на автопилоте. Автовладельцы отмечают, что машины или плавно тормозят до полной остановки, или резко останавливаются, что не раз создавало опасность ДТП. Причиной называют срабатывание автопилота из-за ошибочного распознавания препятствий на пути.
Национальное управление безопасностью движения на трассах США уже изучает жалобы автовладельцев.
Источник: Electrek