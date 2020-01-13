Электромобили Tesla научатся "разговаривать" с пешеходами

”Tesla вскоре смогут говорить с людьми, если вы хотите. Это реально”, — написал Илон Маск в Twitter. Судя по всему, в данном случае речь идет о реализации возможности общения водителя с пешеходами без необходимости открывать окно — достаточно лишь использовать новую функцию, которая в свою очередь будет работать в связке с динамиками автомобиля. Также, вероятно, автомобиль сам сможет предупреждать о своих действиях людей вокруг, без необходимости вмешательства водителя.

Напомним, что несколько месяцев назад, в октябре 2019 года, Илон Маск уже анонсировал другую интересную возможность, которая будет предоставлена владельцам электромобилей Tesla. Тогда речь шла о так называемых “рингтонах” — настраиваемых звуках гудка и движения автомобиля.