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Авто
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Электромобили Tesla научатся "разговаривать" с пешеходами

Очередной “вау-эффект”, призванный увеличить число покупателей автомобилей компании
Буквально сегодня глава Tesla Илон Маск анонсировал совершенно новую функцию, которая в ближайшее время должна появится в фирменных электромобилях его компании. Само собой, как это чаще всего и бывает, анонс произошел в его личном Twitter-аккаунте.

”Tesla вскоре смогут говорить с людьми, если вы хотите. Это реально”, — написал Илон Маск в Twitter. Судя по всему, в данном случае речь идет о реализации возможности общения водителя с пешеходами без необходимости открывать окно — достаточно лишь использовать новую функцию, которая в свою очередь будет работать в связке с динамиками автомобиля. Также, вероятно, автомобиль сам сможет предупреждать о своих действиях людей вокруг, без необходимости вмешательства водителя.

Напомним, что несколько месяцев назад, в октябре 2019 года, Илон Маск уже анонсировал другую интересную возможность, которая будет предоставлена владельцам электромобилей Tesla. Тогда речь шла о так называемых “рингтонах” — настраиваемых звуках гудка и движения автомобиля.