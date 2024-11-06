Электромобили Tesla не откроются с первого раза в случае опасности в слепой зоне

Опубликовано 06 ноября 2024, 06:451 мин.
Электромобили Tesla не откроются с первого раза в случае опасности в слепой зонеПоявилась новая функция
Tesla распространила «по воздуху» — в фоновом режиме — обновление для улучшения мониторинга слепых зон. Это позволит улучшить общую безопасность как во время движения, так и в случае остановки.
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Очередное обновление под номером 2024.44 принесло функцию открытия дверей только со второго раза при наличии помех в слепых зонах, когда автомобиль неподвижен. Система сканирует пространство на предмет транспорта, пешеходов и велосипедистов, и если такая опасность есть, машина блокирует открытие дверей с первого раза.
Это предупреждает водителя о том, что он может стать причиной столкновения либо травмы. Сразу же активируется сигнал опасности в слепой зоне, а водителю остаётся осмотреться и принять меры предосторожности.
Ранее такая функция была доступна для контроля слепых зон только во время движения машины.