Электромобили Tesla не откроются с первого раза в случае опасности в слепой зоне

Очередное обновление под номером 2024.44 принесло функцию открытия дверей только со второго раза при наличии помех в слепых зонах, когда автомобиль неподвижен. Система сканирует пространство на предмет транспорта, пешеходов и велосипедистов, и если такая опасность есть, машина блокирует открытие дверей с первого раза.

Это предупреждает водителя о том, что он может стать причиной столкновения либо травмы. Сразу же активируется сигнал опасности в слепой зоне, а водителю остаётся осмотреться и принять меры предосторожности.

Ранее такая функция была доступна для контроля слепых зон только во время движения машины.