Электромобили Tesla обезопасят для собак

В начале года компания Tesla запустила специальный «собачий» режим Dog Mode. Как оказалось, в его работе допущена ошибка, которая могла привести к гибели питомцев.

Dog Mode устанавливает в автомобиле температуру, комфортную для собак. Активировав такой режим, владелец может отлучиться, оставив питомца в салоне.

Критическая ошибка заключалась в том, что автоматический режим отключается, если после его активации вручную отрегулировать настройки кондиционера. Это обнаружил глава киберспортивной компании Unikrb Рауль Суд, о чём и написал в свой Twitter.

Рауль оставил своего немецкого боксёра Ензо в автомобиле, а когда вернулся обнаружил отключенный Dog Mode и температуру в салоне около 30 градусов Цельсия.

Tesla оперативно отреагировала на сообщение и уже начала распространение обновления с «заплаткой» в поддерживаемые автомобили.