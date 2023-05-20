Электромобили Tesla обвинили в игнорировании переходящих по «зебре» пешеходов

Об этом он написал в Twitter под ником WholeMarsBlog. По его словам, автопилот Tesla опасно игнорирует желающих перейти по пешеходному переходу людей. Электромобиль определил пешеходов, но всё равно проехал по «зебре», игнорируя ступивших на разметку людей и не уступив им дорогу.

И эта проблема касается не только Tesla: автопилоты других компаний тоже не работают в городской застройке. Наблюдаются такие сбои и у General Motors в системе Super Cruise, и у Ford — автопилот BlueCruise.

«Он обнаружил пешехода, но вместо того, чтобы ударить по тормозам, просто проехал мимо», — рассказал WholeMarsBlog.