Электромобили Tesla подорожали в четвёртый раз за последние два месяца

Так, сейчас Tesla Model 3 можно купить от 39 490 долларов, в то время как ещё в феврале точно такая же комплектация обходилась всё же дешевле — в 37 тыс долларов. Что же до Tesla Model Y, то вариант авто под названием Long Range AWD стал стоить 51 490 долларов, в то время как раньше модель оценивалась в с 50 990 долларов.