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Сегодня в 07:09
Электромобили Tesla подорожали в четвёртый раз за последние два месяца
Общая разница в цене выходит достаточно заметной
Несмотря на различные успехи Илона Маска и его компаний, автомобили Tesla продолжают дорожать. Так, только за последние два месяца цена на электротранспорт производителя поднялась в четвёртый раз.
Речь идёт о моделях Model 3 и Model Y. Как пишет Electrek, стоимость каждой выросла на 500 долларов (около 37 тыс рублей). При этом стоимость электромобилей также дважды повышалась в апреле и единожды в марте.
Так, сейчас Tesla Model 3 можно купить от 39 490 долларов, в то время как ещё в феврале точно такая же комплектация обходилась всё же дешевле — в 37 тыс долларов. Что же до Tesla Model Y, то вариант авто под названием Long Range AWD стал стоить 51 490 долларов, в то время как раньше модель оценивалась в с 50 990 долларов.