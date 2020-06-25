Электромобили Tesla признали самыми "некачественными" по версии американского рейтинга

Так, в рейтинге было 32 различных автомобильных бренда и Tesla заняла самое последнее место. По данным специалистов, продукция компании Илона Маска имеет в среднем 250 проблем на 100 автомобилей, в то время как в среднем по отрасли данное значение находится на уровне 166 проблем на 100 автомобилей.

Правда, стоит отметить тот факт, что большая часть претензий к автомобилям производства Tesla носят косметический характер. Так, например, очень часто владельцы электромобилей компании жалуются на дефекты окраски, плохо подогнанные друг к другу кузовные элементы, а также скрипы. Таким образом, хоть у самой распиаренного производителя автомобилей с электромотором и имеются проблемы, их все же сложно обвинить в провалах в более важных аспектах, таких как дефекты двигателей или трансмиссии.