Электромобили Tesla теряют до 50% запаса хода на морозе. Но компания всячески это умалчивает

Причина — сокрытие производителем информации от клиентов о том, что запас хода её электромобилей сокращается при низких температурах.

Так, KFTC обвинила Tesla в преувеличении дальности хода, топливной экономичности и производительности своих автомобилей и зарядных устройств Supercharger на официальном южнокорейском сайте с августа 2019 года до недавнего времени.

Аналитики регулятора выяснили, что дальность хода электромобилей Tesla в холодную погоду сокращается на 51% по сравнению с тем, что рекламируется в Интернете.

Напомним, что ранее KFTC также наложила штраф в размере 16 млн долларов на Mercedes-Benz и его корейское подразделение за ложную рекламу, связанную с выбросами дизельных пассажирских автомобилей.