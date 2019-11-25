Электропикап от Tesla перетянул на канате мощнейшего бензинового конкурента

К слову, представители компании Ford уже отреагировали на результаты опубликованного в сети соревнования, пообещав уже в ближайшие несколько лет выпустить собственный гибридный F-150, а затем и его полную электрическую версию. Что интересно, заявленная грузоподъемность Cybertruck составляет 1,5 тонны, а во время буксировки автомобиль способен вытянуть груз весом до 6,4 тонн.

Напомним, что Tesla Cybertruck была представлена в трех разных вариантах: с одним электромотором и задним приводом, а также с двумя или тремя двигателями и полным приводом на все четыре имеющихся колеса. Максимальная комплектация электропикапа способна разогнаться с 0 до 100 км/ч всего лишь за три секунды, а встроенный аккумулятор позволяет проехать автомобилю на одном заряде более 800 км.