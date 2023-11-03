Электропикап Tesla Cybertruck протестировали в зимних условиях

Тесты, проведенные на заводе в Техасе, показали, что благодаря 4WS, Cybertruck способен маневрировать с удивительной легкостью даже на скользкой поверхности.

Технология позволяет управлять всеми четырьмя колесами, обеспечивая более узкий радиус поворота. На видео, демонстрирующем испытания, можно было увидеть, как Cybertruck словно скользит по льду, но при этом сохраняет полный контроль над движением.

Интересно, что идея четырехколесного рулевого управления не нова — она была представлена более 20 лет назад, но не получила широкого распространения среди автопроизводителей.

Tesla решила возродить эту концепцию с выпуском Cybertruck, что может стать новым стандартом для электрических пикапов будущего.