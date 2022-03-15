Энтузиаст проверил, задавит ли автопилот Tesla кошку

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Вчера в 21:49
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Энтузиаст проверил, задавит ли автопилот Tesla кошкуСпойлер: исход не самый удачный
В сети появился интересный эксперимент, в рамках которого энтузиаст решил протестировать, как поведёт себя автопилот Tesla в разных условиях.
Тестирование проводил автор YouTube-канал CarWow. В своём ролике он показал, как Tesla Model 3, работающий в беспилотном режиме, реагирует на имитацию автомобиля, человека и различных животных. В числе последних нашлось место чучелу кошки, которое имитировало настоящего питомца.
И если другое транспортное средство и человека электромобиль распознал без проблем, то животным досталось больше. Детище Илона Маска сбило все три макета зверей. В том числе и кошки.
Возможно, после того, как видео набрало определённую популярность в сети, инженеры Tesla доработают прошивку автопилота. И это, в свою очередь, спасёт жизни многих бродячих животных.
Источник: YouTube