Энтузиаст проверил, задавит ли автопилот Tesla кошку

Тестирование проводил автор YouTube-канал CarWow. В своём ролике он показал, как Tesla Model 3, работающий в беспилотном режиме, реагирует на имитацию автомобиля, человека и различных животных. В числе последних нашлось место чучелу кошки, которое имитировало настоящего питомца.

И если другое транспортное средство и человека электромобиль распознал без проблем, то животным досталось больше. Детище Илона Маска сбило все три макета зверей. В том числе и кошки.

Возможно, после того, как видео набрало определённую популярность в сети, инженеры Tesla доработают прошивку автопилота. И это, в свою очередь, спасёт жизни многих бродячих животных.